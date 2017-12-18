Стать Продавцом

Регистрация и открытие магазина на TZAREVICH бесплатно. Существует три основных сбора за продажу: плата за листинг, плата за транзакцию и плата за обработку платежей.

Публикация листинга на рынке стоит 0,20 доллара США. Листинг длится четыре месяца или до тех пор, пока товар не будет продан. После продажи товара взимается комиссия за транзакцию в размере 3,5% от цены продажи (без учета стоимости доставки). Если вы принимаете платежи с помощью PayPal, существует также плата за обработку платежей, основанная на их структуре сборов.

Плата за листинг выставляется на сумму $0,20 USD, поэтому, если валюта вашего банка не является долларом США, сумма может отличаться в зависимости от изменения обменного курса.