Стать Продавцом

Миллионы покупателей не могут дождаться, чтобы увидеть Ваш товар!

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ПОЧЕМУ НУЖНО ПРОДАВАТЬ НА TZAREVICH

На нашей платформе постоянно растет аудитория покупателей. Вы приходите уже на площадку и сразу можете совершать продажи без затрат на маркетинг

Низкая Комиссия

Заполнение Вашего аккаунта не займет у Вас много времени, Комиссия за транзакцию TZAREVICH всего 5%.
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Мощные Инструменты

Наши инструменты облегчают
Вам возможность, продвижения и роста Вашего бизнеса.
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Поддержка 24/7

Вы можете обращаться по любым вопросам как в мессенджер так и связываться на прямую с менеджерами
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Легко начать продавать онлайн на TZAREVICH всего за 4 простых шага

1

Регистрируйтесь и Добавляете свои товары

  • Регистрируйте свой бизнес-аккаунт бесплатно и создавайте каталог с продукцией. Получайте бесплатное обучение тому, как управлять своим бизнесом в онлайне
  • Наши консультанты TZAREVICH помогут вам на каждом шагу и полностью помогут вам вести свой бизнес онлайн
2

Принимайте заказы и продавайте свой товар

  • Заявки будут приходить в Ваш личный кабинет, а также уведомлением на почту
  • Вам будет выслана специальная упаковочная бумага и презенты для первых клиентов от маркетплэйса
3

Упаковка и Отправка

  • Подготавливайте товар и отпавляйте Вашему клиенту
  • Используйте нашего партнера "транспортную компанию" для отправки товара
4

Получайте платежи и Развивайте свой бизнес

  • Получайте выплаты от платформы в течении недели, после исполнения заказа
  • Добавляйте новые товары, расширяйте свой бизнес и набирайте все больше хороших отзывов

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА

Доступно, прозрачно и безопасно

Размещение товаров бесплатно и Вы платите только после того, как ваши вещи продаются.
Это всего лишь небольшой процент от заработанных вами денег
$0
Размещение бесплатно
5%
Сбор со стоимости товара

Вот что вы получите за свой гонорар:

  • Уже более 1000 зарегистрированных покупателей площадки
  • Доставочные этикетки вы можете распечатать в домашних условиях, с большими скидками на почтовые расходы.
  • Защита продавца и поддержка клиентов, чтобы помочь вам продать свой товар.
Мы обрабатываем платежи с помощью внешней платежной платформы, которая позволяет обрабатывать транзакции с помощью различных способов оплаты. Средства от продаж на TZAREVICH будут зачислены на ваш счет указанный в реквизитах.

Отзывы Продавцов

Смотрите раздел продавца о своем успехе на TZAREVICH

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Елена Машкова /CEO "Игрушки для Танюшки"
Создали бизнес аккаунт месяц назад, разместили часть товаров, самых ходовых, чтобы протестировать. В первую же неделю получили первые заявки, теперь это одна из основных площадок сбыта.
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Филипп Коньков /Менеджер ООО "Клостор"
Мы постоянно ищем новые выгодные площадки для продаж нашего товара. И данный маркетплэйс стал одной из самых рентабельных для нас
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Григорий Юнов /CEO ООО "Триптакт"
Отличная площадка, будем работать, пока только позитивные эмоции.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вот некоторые общие вопросы о продаже на TZAREVICH

Как работают гонорары на TZAREVICH?

Регистрация и открытие магазина на TZAREVICH бесплатно. Существует три основных сбора за продажу: плата за листинг, плата за транзакцию и плата за обработку платежей.

Публикация листинга на рынке стоит 0,20 доллара США. Листинг длится четыре месяца или до тех пор, пока товар не будет продан. После продажи товара взимается комиссия за транзакцию в размере 3,5% от цены продажи (без учета стоимости доставки). Если вы принимаете платежи с помощью PayPal, существует также плата за обработку платежей, основанная на их структуре сборов.

Плата за листинг выставляется на сумму $0,20 USD, поэтому, если валюта вашего банка не является долларом США, сумма может отличаться в зависимости от изменения обменного курса.

Что мне нужно сделать, чтобы создать магазин?

На TZAREVICH легко открыть магазин. Создайте учетную запись TZAREVICH (если у вас ее еще нет), установите местоположение и валюту вашего магазина, выберите название магазина, создайте список, установите способ оплаты (как вы хотите получать оплату) и, наконец, установите способ выставления счетов (как вы хотите оплачивать свои TZAREVICHfees).

Как я получаю Выплаты?

Если вы принимаете платежи с помощью PayPal, средства от продаж PayPal на TZAREVICH будут зачислены на ваш счет PayPal. Мы рекомендуем продавцам использовать бизнес-счет PayPal, а не личный счет, поскольку личные счета подлежат ежемесячному получению лимитов и не могут принимать платежи от покупателей, которые финансируются с помощью кредитной карты.

Нужна ли мне кредитная или дебетовая карта для создания магазина?

Нет, кредитная или дебетовая карта не требуется для создания магазина. Чтобы быть подтвержденным в качестве продавца, вы можете использовать либо кредитную карту, либо зарегистрироваться через PayPal. Вы не будете нести никаких расходов, пока не откроете свой магазин и не опубликуете свои объявления.

Что я могу продавать на TZAREVICH?

Martfury предоставляет рынок для ремесленников, художников и коллекционеров, чтобы продать свои творения ручной работы, старинные товары (по крайней мере, 20 лет), а также товары ручной и не ручной работы для крафта.

У вас еще остались вопросы? Не стесняйтесь обращаться к нам.

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